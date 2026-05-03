Над Рязанской областью за ночь сбили 4 украинских беспилотника

В ночь на 3 мая над Рязанской областью сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. По его словам, системы противовоздушной обороны сработали эффективно, предотвратив возможные угрозы для жителей и инфраструктуры области.

Губернатор Малков отметил, что на месте падения обломков работают оперативные службы, пострадавших нет. Все необходимые меры по обеспечению безопасности граждан принимаются в полном объёме.

В официальном сообщении Министерства обороны РФ уточняется, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.