19-летний водитель врезался в опору на М-5 под Спасском — два пассажира в больнице

В ночь на 25 апреля на 254-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Спасском районе произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В 02:30 19-летний житель Шиловского района, управляя автомобилем «Шкода Октавия», совершил съезд в кювет с дальнейшим наездом на опору стационарного освещения и последующим опрокидыванием.

Травмы в результате аварии получили двое 17-летних пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.