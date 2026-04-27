Водитель и пятеро пассажиров пострадали в ДТП на улице Дзержинского в Рязани

Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности серьёзного ДТП на улице Дзержинского в Рязани, в результате которого пострадали шестеро молодых парней.

Авария случилась в воскресенье, 26 апреля, около 06:20 утра. 22-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на дерево. Разные травмы получили водитель и пятеро его пассажиров в возрасте 18, 17, 16 и двое 14 лет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливая обстоятельства ДТП.