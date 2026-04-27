Изображение сгенерировано AI
Политика

Экс-начальник Генштаба РФ Балуевский: «Когда мы начнём воевать по-настоящему?»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский выступил на философской конференции в Общественной палате России. По его словам, Россия не использует весь свой военный потенциал, пишет «Московский комсомолец».

«Или сильная Россия, или не будет никакой», — заявил Балуевский. Он напомнил, что Россия первой создала гиперзвуковое оружие, но публичные заявления об этом не снизили угрозы для страны. Генерал армии подчеркнул, что неоднократные предупреждения о «красных линиях» не остановили противника.

Продолжение после рекламы

Обращаясь к офицерам-участникам СВО, Балуевский задал вопрос: «Я не знаю, какое было у вас ощущение, когда украинский дрон сел на купол здания, в котором находится Верховный главнокомандующий — президент Российской Федерации? Я всё ждал. Ну, когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?»

Экс-начальник Генштаба напомнил о заявлениях западных политиков. По его информации, бывшие партнёры открыто говорят о планах на 2027–2028 годы. «2027-й год, может быть, вы ещё проживёте, а в 2028-м году мы точно пойдём на вас», — процитировал генерал.

Балуевский поставил вопрос о целесообразности затягивания СВО: «Ещё несколько лет проводить специальную военную операцию, на измор? Мы кого будем продолжать измором травить — всю Европу, всё НАТО и примкнувших к ним Японию?» В завершение выступления он процитировал президента Владимира Путина о рисках превращения России в сырьевой придаток.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил, что страны ЕС «вынашивают некий большой замысел» на 2028–2030 годы. Он указал на развёртывание беспилотников и ракетных программ, о которых с 2025 года говорит Владимир Зеленский.

По словам Клинцевича, на Западе уже открыто призывают не рассматривать ядерное оружие как элемент сдерживания. Эксперт напомнил о позиции политолога Сергея Караганова, который неоднократно заявлял, что без применения Россией ядерного оружия давление на страну не прекратится.

Автор материала предполагает, что для предотвращения эскалации необходима «демонстрация твёрдой решимости применить тактическое ядерное оружие в ходе СВО». По его мнению, следует предупредить противника о планируемых ударах и дать возможность эвакуировать мирное население.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Новости кино и ТВ

Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

Темы

Спорт

БК «Рязань» – серебряный призер чемпионата ЦФО 2025/2026

25–26 апреля в Твери в спорткомплексе «Юбилейный» состоялось главное баскетбольное событие Центрального федерального округа – «Финал четырех», в котором приняли участие сильнейшие мужские команды. По его итогам БК «Рязань» стал серебряным призером соревнований.
Происшествия

В Рязани поезд «Астрахань-Москва» сбил насмерть мужчину

ЧП случилось на перегоне «Дягилево-Рязань». Смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения.
Происшествия

Двое мужчин пострадали на пожарах в Рязани

По данным ведомства, за прошедшую неделю в регионе случилось 18 пожаров: 11 техногенных, 4 загорания мусора, 3 загорания сухой травы.
Общество

Адвокат Власова предупредила о новом способе обмана доверчивых россиян

По словам правозащитницы, злоумышленники находят людей с положительной кредитной историей и предлагают им оформить ипотеку на псевдовыгодных условиях за денежное вознаграждение. При этом мошенники обещают самостоятельно погасить кредит.
Общество

Более 133 тысяч рязанцев прошли техобслуживание газового оборудования в 2026 году 

В ходе осмотра специалисты проверяют герметичность соединений и состояние газовых труб, оценивают исправность газовых приборов, контролируют работу систем автоматики безопасности и инструктируют жильцов по правилам безопасного пользования газом.
Все события Рязани и области

МЧС предупредило рязанцев о резком похолодании

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 апреля, в регионе ожидается резкое понижение средней суточной температуры воздуха. Столбики термометров опустятся на 5 и более градусов. 
Новости России

Губернатор раскрыл последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

В результате удара один человек погиб, четверо ранены. Людям оказана медицинская помощь. Есть точечные повреждения в 34 многоквартирных жилых домах, также различные повреждения получили 17 частных домов, здание академии хореографии, два магазина и СТО. 
Спорт

Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС в Рязани стал Владимир Афанасьев

В Рязани, на территории АСК «Атрон», завершился первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open). Победу одержал петербуржец Владимир Афанасьев из команды Tamashi Racing.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье