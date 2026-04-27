Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский выступил на философской конференции в Общественной палате России. По его словам, Россия не использует весь свой военный потенциал, пишет «Московский комсомолец».

«Или сильная Россия, или не будет никакой», — заявил Балуевский. Он напомнил, что Россия первой создала гиперзвуковое оружие, но публичные заявления об этом не снизили угрозы для страны. Генерал армии подчеркнул, что неоднократные предупреждения о «красных линиях» не остановили противника.

Обращаясь к офицерам-участникам СВО, Балуевский задал вопрос: «Я не знаю, какое было у вас ощущение, когда украинский дрон сел на купол здания, в котором находится Верховный главнокомандующий — президент Российской Федерации? Я всё ждал. Ну, когда, когда мы начнём воевать по-настоящему?»

Экс-начальник Генштаба напомнил о заявлениях западных политиков. По его информации, бывшие партнёры открыто говорят о планах на 2027–2028 годы. «2027-й год, может быть, вы ещё проживёте, а в 2028-м году мы точно пойдём на вас», — процитировал генерал.

Балуевский поставил вопрос о целесообразности затягивания СВО: «Ещё несколько лет проводить специальную военную операцию, на измор? Мы кого будем продолжать измором травить — всю Европу, всё НАТО и примкнувших к ним Японию?» В завершение выступления он процитировал президента Владимира Путина о рисках превращения России в сырьевой придаток.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил, что страны ЕС «вынашивают некий большой замысел» на 2028–2030 годы. Он указал на развёртывание беспилотников и ракетных программ, о которых с 2025 года говорит Владимир Зеленский.

По словам Клинцевича, на Западе уже открыто призывают не рассматривать ядерное оружие как элемент сдерживания. Эксперт напомнил о позиции политолога Сергея Караганова, который неоднократно заявлял, что без применения Россией ядерного оружия давление на страну не прекратится.

Автор материала предполагает, что для предотвращения эскалации необходима «демонстрация твёрдой решимости применить тактическое ядерное оружие в ходе СВО». По его мнению, следует предупредить противника о планируемых ударах и дать возможность эвакуировать мирное население.