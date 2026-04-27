Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

25 апреля Владимиру Жириновскому могло бы исполниться 80 лет. Его уход из жизни в 2022 году стал для России ударом. Это был великий человек, который при жизни сделал множество прогнозов. И многие из них сбылись.

Сегодня, когда мир снова балансирует на грани катастрофы, ещё одно его предсказание начинает обретать пугающие очертания. Политик, которого называли при жизни провокатором, а после смерти — пророком, говорил о двух ядерных взрывах. И даже детально описывал места, где они могут случиться, и возможные сроки. Теперь его слова звучат как мрачное предупреждение, которое ни в коем случае нельзя игнорировать миру.

Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото — официальный сайт ЛДПР

«Две точки на карте»

Ещё в начале 2000-х Жириновский утверждал: ядерный взрыв произойдёт не где-нибудь, а в двух конкретных «точках». Причём на горизонте 10-30 лет, а не через столетие. Тогда это казалось бредом. Сегодня — нет.

Двадцать два года назад лидер ЛДПР выступил с пугающим прогнозом. В 2004 году он выглядел как болезненная игра воображения. В эфире политического шоу «Два против одного» на «РЕН-ТВ-Петербург» лидер ЛДПР говорил о том, что в XXI веке в мире могут разразиться две крупные ядерные войны. И описывал сценарии. Сегодня, когда напряжение в мире усиливается, они выглядят уже не как провокация, а как мрачное предупреждение.

Изображение сгенерировано AI

Первый очаг: Индия и Пакистан

Владимир Жириновский предполагал, что крупномасштабный ядерный конфликт может начаться с локального противостояния между Индией и Пакистаном. По его оценке, эскалация приведёт к гибели свыше 200 миллионов человек. Поток беженцев из Азии, по словам политика, может приблизиться к миллиарду.

Такая катастрофа, по его мнению, должна стать тормозом для дальнейших войн. Остановится ли человечество после этого? Вопрос, безусловно, спорный.

Сегодня мир уже приблизился к краю. В 2025 году в долине Байсаран на юге Кашмира произошёл расстрел туристов. Это стало поводом для обострения отношений между Дели и Исламабадом. Индия обвинила Пакистан в организации теракта. А затем пошла на беспрецедентный шаг. Впервые с 1960 года она полностью заблокировала течение реки Инд в сторону Пакистана, перекрыв все шлюзы плотин и каналов.

Пакистан, чья вода и сельское хозяйство напрямую зависят от этого потока, предупредил: подобные меры могут быть расценены как акт войны. В ответ страны закрыли друг для друга небо и дипломатические каналы. Индия выслала пакистанских дипломатов, аннулировала и приостановила выдачу виз.

В мае 2025 года Индия запустила стратегическую операцию «Синдур». Удары были нанесены по девяти террористическим лагерям в Пакистане и Пакистанского Кашмира. В ответ последовали ракетные и артиллерийские обстрелы индийских позиций. Пока ни одна из сторон официально не перешла рубеж применения ядерного оружия. Но ситуация остаётся взрывоопасной.

Второй очаг: Иран и Израиль

Жириновский предупреждал и о возможной ядерной эскалации вокруг конфликта между Ираном и Израилем. Политик предполагал, что удары по ядерным объектам Ирана со стороны Израиля и США могут спровоцировать ответ. Который способен перерасти в тотальную войну с применением ядерного оружия. И привести к полному уничтожению Ирана.

В 2026 году этот сценарий начал реализовываться. В феврале США и Израиль начали военную операцию. Удары наносились по объектам иранской ядерной программы. АЭС в Бушере подверглась атакам несколько раз.

Тегеран заявил о риске радиационной катастрофы. И о том, что радиоактивные выпадения могут дойти до столиц монархий Персидского залива. МАГАТЭ в своём докладе указывало: Иран накопил около 460 килограммов урана, обогащённого до 60 процентов. Этого хватит для создания порядка 11 боезарядов. Правда, у ООН пока нет прямых доказательств уже существующей бомбы. Но повод для тревоги есть.

Что на самом деле говорил Жириновский

Сейчас в соцсетях и новостных лентах вновь разгоняют архивные фрагменты с Жириновским. Заголовки кричат, что лидер ЛДПР заявлял, что ядерное противостояние рано или поздно развернётся. Но давайте посмотрим правде в глаза. В оригинальных выступлениях 2004 года речь шла не о конкретной дате. И не о конкретной точке на карте. А о зарубежных геополитических рисках. О Южной Азии и Ближнем Востоке. На горизонте 10-30 лет. «Время и место» в исполнении Жириновского — это не клиническая точность. Это расплывчатый прогнозный диапазон и описание рисков.

Ни в одном из фрагментов лидер ЛДПР не называл ядерный удар по России. Ни один конкретный город, подлежащий разрушению, им не упоминался.

Изображение сгенерировано нейросетью

Реальное пророчество или нагнетание?

Слова Жириновского действительно звучат пугающе. Он видел вероятные угрозы там, где они действительно существовали. И называл возможные сценарии развития событий. Некоторые из них, увы, воплощаются в жизнь.

Но их переупаковка в «точное пророчество» — это обычная игра заголовков. Нам остаётся лишь разбираться, где правда, а где вымысел. Реальные конфликты, в Индии и Пакистане, на Ближнем Востоке, уже приближают мир к красной черте. Именно сейчас дипломатам приходится работать на опережение. Чтобы не дать старым сценариям превратиться в реальность.

Верить ли в «точные» предсказания Жириновского? Каждый решает сам. Но одно ясно: многие его прогнозы оказались пророческими. И сегодня, в тревожном 2026 году нам лишь остаётся наблюдать, как мир движется по пути, который он описал ещё 22 года назад.