БК «Рязань» – серебряный призер чемпионата ЦФО 2025/2026

25–26 апреля в Твери в спорткомплексе «Юбилейный» состоялось главное баскетбольное событие Центрального федерального округа – «Финал четырех», в котором приняли участие сильнейшие мужские команды. По его итогам БК «Рязань» стал серебряным призером соревнований.

БК «ТВЕРЬ-СШОР» – БК «РЯЗАНЬ» – 54:59 (7:13, 15:11, 16:16, 16:19)

БК «Тверь-СШОР» (Тверская область): Гимаев (0), Герасимов (13), Покровский (0), Хотько (1), Кабанов (11) – старт, Калугин (0), Новиков (6), Савин (6), Лавров (5), Нестеренко (2), Лебедев (10).

БК «Рязань» (Рязанская область): Зибиров (18), Гущин (11), Карпачев (16 + 12 подборов), Хамитов (2), Бырдин (8) – старт, Анохин (0), Николаев (0), Буданов (4). Савельев, Федин.

Судьи: Гончаров, Кутузова, Снегов.

25 апреля. Тверь. Спорткомплекс «Юбилейный». 3000 зрителей.

На главный матч БК «Рязань» удалось выставить свой сильнейший на сегодняшний день состав. Наконец-то возвратился в строй форвард Михаил Карпачев, которого не хватало команде в самых ответственных встречах регулярки. Этот поединок стал непростым испытанием для всех его участников, ведь прежде играть при зрительской аудитории в три тысячи человек мало кому доводилось, да и переход из привычной среды на ледовую арену не прошел бесследно.

В дебюте полуфиналисты две с половиной минуты никак не могли внести изменения на табло. Первый период выиграли гости – 13:7, а в самом начале второй четверти перекрыли показатель соперника вдвое. Но хозяева сумели организовать погоню, которая оказалась успешной – отставание сократилось до двух баллов. К тому же «зубры» понесли первую серьезную потерю: за пятый фол площадку покинул наставник БК «Рязань» Роман Хамитов. Но его жертва оказалась не напрасной: во многом благодаря его надежным действиям в обороне удалось сдержать стартовый натиск тверичей.

Перед большим перерывом хозяева сократили отставание до минимального – 22:24, а сразу после отдыха вырвались вперед. Но перед заключительной десятиминуткой уже «зубры» имели минимальное преимущество, которое выросло до восьми очков. Но три их следующие атаки успехом не увенчались, что позволило тверичам совершить стремительный рывок. Во многом определяющим в этой битве стал эпизод, когда инициативу на себя взял Алексей Гущин и точным броском из-за дуги нарушил шаткое равновесие, а Драмир Зибиров установил окончательный результат – 59:54. Зибиров набрал 18 очков и стал лучшим снайпером матча, Михаил Карпачев оформил дабл-дабл (16 баллов + 12 подборов), под щитами не было равных Владимиру Бырдину, у которого 14 подборов.

БК «ЦИВС» – БК «РЯЗАНЬ» – 73:54 (18:14, 18:13, 18:14, 19:13)

БК «ЦИВС» (Тульская область): Коломенский (11), Винокуров (22), Щербинский (5), Рытенко (8), Соколов (13 + 10 подборов) – старт, Антипов (2), Захаров (0), Мотов (12).

БК «Рязань» (Рязанская область): Зибиров (13), Гущин (11), Карпачев (17), Хамитов (9), Бырдин (2) – старт, Анохин (0), Николаев (2). Савельев, Федин, Буданов.

Судьи: Демин, Кутузова, Пчельников.

26 апреля. Тверь. Спорткомплекс «Юбилейный». 1000 зрителей.

Как известно, за все нужно платить: в субботу «зубры» отдали слишком много сил для выхода в финал и на главный матч турнира их попросту не хватило. К тому же не смог помочь своей команде получивший накануне травму Дмитрий Буданов, что стало серьезной потерей. По закону подлости в самый ответственный момент дало сбой и главное оружие БК «Рязань» в нынешнем сезоне – дальнобойная артиллерия. Лишь пять бросков из-за дуги достигли своей цели, в то время как у БК «ЦИВС» – 12 попаданий.

Лишь к середине периода «зубры» начали приходить себя, и после второй трешки Алексея Гущина отставание сократилось до четырех баллов (14:18). Во втором периоде БК «ЦИВС» опять начал увеличивать отрыв. В какой-то степени на это повлиял вынужденный уход с площадки нашего центрового Владимира Бырдина. Сразу после большого перерыва Михаил Карпачев дальним броском сократил разницу до шести очков, но туляки не собирались сдавать с таким трудом завоеванные позиции.

В концовке третьей четверти «зубры» предприняли очередную попытку приблизиться к сопернику, но все карты спутали сопутствующие обстоятельства. На фоне усталости «зубры» совершали технического брака больше положенного, в результате чего за пять фолов площадку досрочно покинул сначала Владимир Бырдин, а уже в заключительной четверти такая же учать постигла и Вячеслава Анохина.

Победу со счетом 73:54 одержал БК «ЦИВС» и занял в чемпионате ЦФО первое место. БК «Рязань» после двух золотых сезонов на сей раз довольствовался «серебром». По итогам «Финала четырех» плеймейкер нашей команды Драмир Зибиров вошел в символическую пятерку.