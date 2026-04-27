Спорт

БК «Рязань» – серебряный призер чемпионата ЦФО 2025/2026

Алексей Самохин
25–26 апреля в Твери в спорткомплексе «Юбилейный» состоялось главное баскетбольное событие Центрального федерального округа – «Финал четырех», в котором приняли участие сильнейшие мужские команды. По его итогам БК «Рязань» стал серебряным призером соревнований.

БК «ТВЕРЬ-СШОР» – БК «РЯЗАНЬ» – 54:59 (7:13, 15:11, 16:16, 16:19)

БК «Тверь-СШОР» (Тверская область): Гимаев (0), Герасимов (13), Покровский (0), Хотько (1), Кабанов (11) – старт, Калугин (0), Новиков (6), Савин (6), Лавров (5), Нестеренко (2), Лебедев (10).

БК «Рязань» (Рязанская область): Зибиров (18), Гущин (11), Карпачев (16 + 12 подборов), Хамитов (2), Бырдин (8) – старт, Анохин (0), Николаев (0), Буданов (4). Савельев, Федин.

Судьи: Гончаров, Кутузова, Снегов.

25 апреля. Тверь. Спорткомплекс «Юбилейный». 3000 зрителей.

На главный матч БК «Рязань» удалось выставить свой сильнейший на сегодняшний день состав. Наконец-то возвратился в строй форвард Михаил Карпачев, которого не хватало команде в самых ответственных встречах регулярки. Этот поединок стал непростым испытанием для всех его участников, ведь прежде играть при зрительской аудитории в три тысячи человек мало кому доводилось, да и переход из привычной среды на ледовую арену не прошел бесследно.

В дебюте полуфиналисты две с половиной минуты никак не могли внести изменения на табло. Первый период выиграли гости – 13:7, а в самом начале второй четверти перекрыли показатель соперника вдвое. Но хозяева сумели организовать погоню, которая оказалась успешной – отставание сократилось до двух баллов. К тому же «зубры» понесли первую серьезную потерю: за пятый фол площадку покинул наставник БК «Рязань» Роман Хамитов. Но его жертва оказалась не напрасной: во многом благодаря его надежным действиям в обороне удалось сдержать стартовый натиск тверичей.

Перед большим перерывом хозяева сократили отставание до минимального – 22:24, а сразу после отдыха вырвались вперед. Но перед заключительной десятиминуткой уже «зубры» имели минимальное преимущество, которое выросло до восьми очков. Но три их следующие атаки успехом не увенчались, что позволило тверичам совершить стремительный рывок. Во многом определяющим в этой битве стал эпизод, когда инициативу на себя взял Алексей Гущин и точным броском из-за дуги нарушил шаткое равновесие, а Драмир Зибиров установил окончательный результат – 59:54. Зибиров набрал 18 очков и стал лучшим снайпером матча, Михаил Карпачев оформил дабл-дабл (16 баллов + 12 подборов), под щитами не было равных Владимиру Бырдину, у которого 14 подборов.

БК «ЦИВС» – БК «РЯЗАНЬ» – 73:54 (18:14, 18:13, 18:14, 19:13)

БК «ЦИВС» (Тульская область): Коломенский (11), Винокуров (22), Щербинский (5), Рытенко (8), Соколов (13 + 10 подборов) – старт, Антипов (2), Захаров (0), Мотов (12).

БК «Рязань» (Рязанская область): Зибиров (13), Гущин (11), Карпачев (17), Хамитов (9), Бырдин (2) – старт, Анохин (0), Николаев (2). Савельев, Федин, Буданов.

Судьи: Демин, Кутузова, Пчельников.

26 апреля. Тверь. Спорткомплекс «Юбилейный». 1000 зрителей.

Как известно, за все нужно платить: в субботу «зубры» отдали слишком много сил для выхода в финал и на главный матч турнира их попросту не хватило. К тому же не смог помочь своей команде получивший накануне травму Дмитрий Буданов, что стало серьезной потерей. По закону подлости в самый ответственный момент дало сбой и главное оружие БК «Рязань» в нынешнем сезоне – дальнобойная артиллерия. Лишь пять бросков из-за дуги достигли своей цели, в то время как у БК «ЦИВС» – 12 попаданий.

Лишь к середине периода «зубры» начали приходить себя, и после второй трешки Алексея Гущина отставание сократилось до четырех баллов (14:18). Во втором периоде БК «ЦИВС» опять начал увеличивать отрыв. В какой-то степени на это повлиял вынужденный уход с площадки нашего центрового Владимира Бырдина. Сразу после большого перерыва Михаил Карпачев дальним броском сократил разницу до шести очков, но туляки не собирались сдавать с таким трудом завоеванные позиции.

В концовке третьей четверти «зубры» предприняли очередную попытку приблизиться к сопернику, но все карты спутали сопутствующие обстоятельства. На фоне усталости «зубры» совершали технического брака больше положенного, в результате чего за пять фолов площадку досрочно покинул сначала Владимир Бырдин, а уже в заключительной четверти такая же учать постигла и Вячеслава Анохина.

Победу со счетом 73:54 одержал БК «ЦИВС» и занял в чемпионате ЦФО первое место. БК «Рязань» после двух золотых сезонов на сей раз довольствовался «серебром». По итогам «Финала четырех» плеймейкер нашей команды Драмир Зибиров вошел в символическую пятерку.

Популярные материалы

Происшествия

Военный лётчик рассказал, откуда летели дроны на Екатеринбург и Челябинск

В ночь на 25 апреля впервые были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов на Свердловскую и Челябинскую области. В Екатеринбурге дрон врезался в многоквартирный жилой дом, в результате чего несколько квартир получили повреждения.
Новости кино и ТВ

Драма, возвращение легенд и неожиданный чемпион: кто взял титул и 10 миллионов в шоу «Титаны. Битва сезонов»

26 апреля состоялся долгожданный финал шоу «Титаны. Битва сезонов» (16+). На протяжении нескольких месяцев сильнейшие атлеты страны проходили сложнейшие испытания, чтобы сразиться за главный приз — 10 миллионов рублей и титул абсолютного чемпиона.
Новости России

Коц рассказал, откуда на самом деле могли лететь дроны на Екатеринбург

Военный корреспондент Александр Коц призвал не исключать версию о...
Новости кино и ТВ

Жираф против Бобра и Суриката: кто одержал победу в 7 сезоне шоу «Маска»

В финал седьмого сезона вышли четыре маски: Лягушка, Жираф, Бобёр и Сурикат. В первом этапе финального выпуска участники выступили с сольными номерами.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ оштрафована на 145 000 рублей после несчастного случая

В ходе расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с сотрудником ГБУ РО «Касимовская ЦРБ», трудовая инспекция выявила серьёзные нарушения трудового законодательства.

Происшествия

Водитель и пятеро пассажиров пострадали в ДТП на улице Дзержинского в Рязани

22-летний рязанец, управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на дерево. Разные травмы получили водитель и пятеро его пассажиров в возрасте 18, 17, 16 и двое 14 лет.
Политика

Экс-начальник Генштаба РФ Балуевский: «Когда мы начнём воевать по-настоящему?»

Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский выступил на философской конференции в Общественной палате России. По его словам, Россия не использует весь свой военный потенциал
Происшествия

В Рязани поезд «Астрахань-Москва» сбил насмерть мужчину

ЧП случилось на перегоне «Дягилево-Рязань». Смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения.
Происшествия

Двое мужчин пострадали на пожарах в Рязани

По данным ведомства, за прошедшую неделю в регионе случилось 18 пожаров: 11 техногенных, 4 загорания мусора, 3 загорания сухой травы.
Общество

Адвокат Власова предупредила о новом способе обмана доверчивых россиян

По словам правозащитницы, злоумышленники находят людей с положительной кредитной историей и предлагают им оформить ипотеку на псевдовыгодных условиях за денежное вознаграждение. При этом мошенники обещают самостоятельно погасить кредит.
Общество

Более 133 тысяч рязанцев прошли техобслуживание газового оборудования в 2026 году 

В ходе осмотра специалисты проверяют герметичность соединений и состояние газовых труб, оценивают исправность газовых приборов, контролируют работу систем автоматики безопасности и инструктируют жильцов по правилам безопасного пользования газом.
МЧС предупредило рязанцев о резком похолодании

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 апреля, в регионе ожидается резкое понижение средней суточной температуры воздуха. Столбики термометров опустятся на 5 и более градусов. 
Новости России

Губернатор раскрыл последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

В результате удара один человек погиб, четверо ранены. Людям оказана медицинская помощь. Есть точечные повреждения в 34 многоквартирных жилых домах, также различные повреждения получили 17 частных домов, здание академии хореографии, два магазина и СТО. 

