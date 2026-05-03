Более 60 сбитых дронов и пожар в порту: последствия ночной атаки на Ленобласть

В ночь на 3 мая Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, силы противовоздушной обороны нейтрализовали более 60 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Основной целью удара, по словам главы региона, стал морской торговый порт Приморск.

Тревога была объявлена в 22:53 по московскому времени. Уже через несколько часов, в 03:50, губернатор проинформировал о первых результатах работы ПВО — было сбито 35 дронов. Спустя 26 минут, в 04:17, поступило уточнение: количество нейтрализованных аппаратов возросло до 43, а сама атака была охарактеризована как массированная.

Динамика отражения удара демонстрировала напряжённость ситуации: к 05:41 число сбитых БПЛА достигло 51, к 07:03 — 59. Лишь в 08:34 Александр Дрозденко объявил об отбое воздушной тревоги, подведя итог: над регионом ликвидировано более 60 беспилотников. Такая продолжительная и интенсивная атака потребовала координации сил ПВО на протяжении почти 9,5 часов.

В ходе отражения налёта в Приморске произошло возгорание, однако, как подчеркнул губернатор, к моменту публикации последствия были полностью ликвидированы. Важным уточнением стало отсутствие разлива нефтепродуктов.

Морской торговый порт Приморск — стратегически значимый объект: это крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море и конечная точка Балтийской трубопроводной системы. Расположенный на берегу пролива Бьёркезунд Финского залива, в пяти километрах от города Приморска, он занимает площадь около 2,5 квадратных километров, а акватория порта превышает 32 квадратных километра. Любые инциденты вблизи такого объекта потенциально несут высокие риски, что делает успешное отражение атаки особенно значимым.

Параллельно с событиями в Ленинградской области беспилотная угроза затронула и воздушное сообщение Санкт-Петербурга. В аэропорту Пулково в 02:20 мск были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Режим ограничений действовал до 08:17, что привело к задержке более 40 рейсов.

После возобновления работы в штатном режиме Росавиация сообщила о спокойной обстановке в терминале: очереди и скопления пассажиров отсутствуют, сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают все необходимые меры для выполнения скорректированного расписания.