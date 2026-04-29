Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт объяснил, что скрывается за снижением ударов ВСУ по Центральной России

Никита Рязанцев
Снижение числа беспилотников, которые летят на Центральную Россию, может говорить о подготовке ВСУ к более масштабной атаке, заявил «МК» военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Собеседник издания обратил внимание, что в последнее время противник переключился на удары по южным регионам, но это может быть временным явлением. По его мнению, сейчас украинцы с помощью Запада могут готовить дальнобойные ракеты.

«Это могут быть примитивные, дозвуковые ракеты, но с дальностью полета до тысячи километров. И то, что сейчас летит на тот же Севастополь, Туапсе, Усть-Лугу, они могут направить и на Москву», — рассказал Дандыкин.

Продолжение после рекламы

Эксперт считает, что остановить Украину можно сильным ответным ударом. Он предложил атаковать мосты, чтобы, например, нарушить связь между Одессой и областью. Именно оттуда идут многие западные поставки.

Также специалист считает, что российские военные могут сравнять с землей Рени, расположенный на границе с Румынией, и усилить удары по железнодорожной инфраструктуре.

Популярные материалы

Интересное

Новости России

Интересное

Погода

Новости Касимова

Темы

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Новости России

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье