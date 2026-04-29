Эксперт объяснил, что скрывается за снижением ударов ВСУ по Центральной России

Снижение числа беспилотников, которые летят на Центральную Россию, может говорить о подготовке ВСУ к более масштабной атаке, заявил «МК» военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

Собеседник издания обратил внимание, что в последнее время противник переключился на удары по южным регионам, но это может быть временным явлением. По его мнению, сейчас украинцы с помощью Запада могут готовить дальнобойные ракеты.

«Это могут быть примитивные, дозвуковые ракеты, но с дальностью полета до тысячи километров. И то, что сейчас летит на тот же Севастополь, Туапсе, Усть-Лугу, они могут направить и на Москву», — рассказал Дандыкин.

Эксперт считает, что остановить Украину можно сильным ответным ударом. Он предложил атаковать мосты, чтобы, например, нарушить связь между Одессой и областью. Именно оттуда идут многие западные поставки.

Также специалист считает, что российские военные могут сравнять с землей Рени, расположенный на границе с Румынией, и усилить удары по железнодорожной инфраструктуре.