Фото: t.me/razvozhaev
Новости России

Коц назвал важную деталь удара ВСУ по Панораме в Севастополе

Алексей Самохин
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Украинский беспилотник атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» на Историческом бульваре. Инцидент произошел накануне открытия масштабной выставки к 170-летию художника Франца Рубо. Губернатор Михаил Развожаев констатировал значительные повреждения шедевра. Эксперты проводят оценку ущерба, но уже заявляют о готовности восстановить уникальное полотно, как это сделали после бомбардировок 1942 года.

Атака произошла в ночные часы. Беспилотный летательный аппарат следовал курсом непосредственно на круглое здание музея, которое является визитной карточкой Севастополя и известно каждому школьнику в России. Внутри хранится грандиозное полотно Франца Рубо высотой 14 метров и площадью более полутора тысяч квадратных метров.

На картине запечатлен ключевой момент Крымской войны — штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года. Зрители видят адмирала Нахимова, матроса Кошку, сестер милосердия под руководством Николая Пирогова. Панорама рассказывает о стойкости защитников города, которые 349 дней сдерживали натиск объединенных сил Англии, Франции, Турции и Сардинии.

Военный корреспондент Александр Коц провел мрачную параллель с событиями Великой Отечественной войны. 25 июня 1942 года по зданию наносили удары немецкие пикирующие бомбардировщики Ju-87. Тогда краснофлотцы под огнем резали холст на части и эвакуировали его на эсминце «Ташкент» в Новороссийск.

Нынешняя атака совпала с подготовкой к открытию выставки «Рубо.170». Мероприятие должно было стартовать 11 июня и представить публике подлинные фрагменты панорамы, вернувшиеся в Севастополь после шестидесятилетнего хранения в Москве. 

«Знали ведь. Не могли не знать, — пишет Коц. — И ударили — за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором»… Фирменный стиль Украины — воевать с мертвыми. С Нахимовым. С матросом Кошкой. С мальчишками с Малахова кургана, которые подносили ядра, пока их не разрывало на части».

Губернатор города Михаил Развожаев оценил последствия удара жестко: великий шедевр практически уничтожен.

При этом власти не сомневаются в возможности реставрации. Опыт 1940-х годов показывает, что даже сильно поврежденное искусство можно спасти. После войны из огня удалось вынести 86 кусков полотна с шестью тысячами пробоин. 

Двенадцать лет девятнадцать художников под руководством академиков восстанавливали картину. Архитекторы залатали три тысячи пробоин в фасаде и заново собрали металлический каркас крыши. К столетию первой обороны, 16 октября 1954 года, Панорама вновь открыла двери для посетителей.

Сейчас специалисты готовы повторить этот подвиг. Полотно соберут по фрагментам, отреставрируют и откроют для публики. Ответственность за разрушение культурного наследия останется на стороне тех, кто отдал приказ об ударе по мирному историческому объекту.

«А им — счёт пришлём отдельно. По каждому квадратному сантиметру полотна. По каждой фигуре. По каждому имени защитника Севастополя, которое Рубо вписал в свою панораму», — пишет военкор. 

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