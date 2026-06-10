В Рязанской области за сутки сгорели дом, машина и гараж

За минувшие сутки рязанские пожарные потушили семь возгораний. Два из них оказались серьезными: в Ряжском округе выгорела кровля многоквартирного дома, а в Касимове огонь уничтожил хозпостройку и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Самые серьёзные происшествия произошли глубокой ночью 9 июня. В 00:50 диспетчеры получили два звонка. В поселке Свет Ряжского муниципального округа загорелся многоквартирный жилой дом. На место прибыли семь человек и две единицы техники, включая добровольную пожарную команду.

Пламя полностью уничтожило кровлю здания. Площадь пожара составила 192 квадратных метра.

В это же время в городе Касимов полыхала хозяйственная постройка. Огонь повредил строение по всей площади. Внутри находилось транспортное средство, которое также было уничтожено огнем.

На пожар выезжали 15 человек и пять единиц техники. Площадь пожара — 70 квадратных метров.