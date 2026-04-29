Сладков оценил решение изменить формат парада Победы на Красной площади

Решение внести коррективы в формат проведения парада Победы на Красной площади оправдано на фоне угроз со стороны противника, написал военный корреспондент Александр Сладков в «Максе».

Накануне вечером Минобороны сообщило, что колонна техники не примет участие в шествии. Также в нем не станут задействовать воспитанников суворовских и нахимовских училищ.

«На мой взгляд все логично, в соответствии с обстановкой», — подчеркнул Сладков.

Продолжение после рекламы

По его мнению, такие мероприятия, как парад Победы, необходимо тщательно охранять, особенно в нынешних условиях. Решение не задействовать в шествии несовершеннолетних журналист считает правильным.

Ранее стало известно, что во время трансляции покажут работу бойцов в зоне СВО. Также над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп.