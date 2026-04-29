Жена-африканка назвала причину смерти блогера Андрея Багно

Блогер Андрей Багно умер из-за малярии и последствий курения, рассказала в беседе с изданием «Super» его жена София.

Об уходе 46-летнего россиянина из жизни стало известно накануне.

«Андрей умер от малярии, а также от курения, потому что врач сказал мне, что у него были черные легкие, и он рвал черной рвотой в мешок», — заявила девушка.

История блогера стала известна в 2020 году, когда он познакомился с 22-летней Софией из Кот-д’Ивуара. Их отношения долгое время развивались на расстоянии — Багно рассказывал, что помогал возлюбленной, отправлял подарки и оказывал финансовую помощь.

Позже пара решила пожениться. Однако незадолго до церемонии София призналась Андрею, что ждет ребенка от другого мужчины. И все же свадьба состоялась, несмотря на это признание.