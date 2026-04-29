Фото: соцсети Андрея Багно
Новости России

Жена-африканка назвала причину смерти блогера Андрея Багно

Никита Рязанцев
Блогер Андрей Багно умер из-за малярии и последствий курения, рассказала в беседе с изданием «Super» его жена София.

Об уходе 46-летнего россиянина из жизни стало известно накануне.

«Андрей умер от малярии, а также от курения, потому что врач сказал мне, что у него были черные легкие, и он рвал черной рвотой в мешок», — заявила девушка.

История блогера стала известна в 2020 году, когда он познакомился с 22-летней Софией из Кот-д’Ивуара. Их отношения долгое время развивались на расстоянии — Багно рассказывал, что помогал возлюбленной, отправлял подарки и оказывал финансовую помощь.

Позже пара решила пожениться. Однако незадолго до церемонии София призналась Андрею, что ждет ребенка от другого мужчины. И все же свадьба состоялась, несмотря на это признание.

Популярные материалы

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.
Новости России

Суд изъял у бывшего депутата Госдумы Исаева 18 млрд рублей в пользу государства

Ленинский районный суд рассмотрел иск к бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву, его родственникам и связанным с ними лицам. Требования удовлетворили.
Интересное

Жириновский называл «место и время» ядерных ударов

22 года назад политик назвал две точки, где грянут ядерные взрывы. Сегодня одна из них на грани войны, в другой — вовсю разворачиваются боевые действия.
Погода

Метеоролог допустил переход из зимы в лето совсем скоро

Снег, ветер и холод скоро закончатся. Названы дни, когда Центральная Россия вернётся к климатической норме.
Новости Касимова

Минтранс Рязанской области рассказал о ремонте дорог в Касимовском округе 

Минтранс Рязанской области в комментариях канала губернатора Павла Малкова ответил на жалобу жителя по поводу состояния некоторых участков дорог в Касимовском округе. 

Темы

Новости России

Эксперт объяснил, что скрывается за снижением ударов ВСУ по Центральной России

Снижение числа беспилотников, которые летят на Центральную Россию, может...
Новости России

Сладков оценил решение изменить формат парада Победы на Красной площади

Решение внести коррективы в формат проведения парада Победы на...
Новости России

Умер блогер Андрей Багно, женившийся на беременной от другого африканке

Умер блогер Андрей Багно, чья необычная история любви с...
Новости России

Раскрыты детали смертельного пожара в московской новостройке

Одним из погибших при пожаре в новостройке на севере...
Новости России

Волонтеры объяснили, почему не верят в смерть девочки после взрыва в Туапсе

С телефона 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотников 16...
Новости России

Генерал Попов рассказал, кто помогает ВСУ атаковать Туапсе

В ситуации с атаками на Туапсе на руку украинским...
Новости России

Врач Беда остался безнаказанным после смерти пациента на Урале

В Верхней Пышме суд освободил от наказания врача-эндоскописта Алексея...
Новости России

Режиссер Угольников рассказал, чем его удивил Пиманов в последнем разговоре

Журналист Алексей Пиманов в последнем телефонном разговоре был необычайно...

