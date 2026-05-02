Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые номера для КВН именно с артисткой Еленой Рыбалко.

О ее гибели стало известно в субботу. Несчастный случай произошел накануне вечером в Адлере. Юмористка переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. Водитель Toyota не успел затормозить и совершил наезд. Рыбалко умерла на месте происшествия, ей было 53 года.

«Очень жалко, что ушла Леночка наша. Светлая память ей. Горе детям, соболезнования. Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку. Одни из лучших номеров в КВН я делал с ней», — пояснил Галустян.

Артист отметил, что в студенческие годы они проводили вместе много времени, в том числе на гастролях, репетициях и играх КВН.

Елена Рыбалко была одной из самых ярких участниц легендарной команды «Утомленные солнцем». Она выступала на одной сцене с будущими звездами российского шоу-бизнеса — Михаилом Галустяном и Александром Реввой.

Команда блистала в Высшей лиге в начале 2000-х, а в 2003 году стала чемпионом. После этой знаковой победы творческая активность Рыбалко снизилась, и в дальнейшем она принимала участие преимущественно в юбилейных и сборных играх КВН.

