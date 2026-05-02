На Кубани мать сделала неожиданное признание на похоронах убитой девочки

Мать 11-летней девочки из поселка Стрелка на Кубани неожиданно на похоронах попросила не проклинать убийцу дочери, пишет «МК».

Проститься с ребенком пришли многие местные жители. Их поразило заявление матери погибшей: она отметила, что не желает зла его семье обвиняемого.

«Она сказала, что внутри пустота. Не хочет ни видеть его глаза, ни слышать его имя, ни знать, как его зовут», — говорится в статье.

Мать попросила только одного — покоя для дочери. Она выразила благодарность всем, кто оказал помощь ее семье после случившегося. По словам близких, поддержка жителей поселка помогла женщине справиться с трагедией.

Школьницу искали почти пять дней, ее тело нашли 29 апреля. По предварительной версии, ее задушил и убил 31-летний мужчина из соседнего хутора Белый. Девочка села к нему в машину, в дороге между ними произошел конфликт. Злоумышленник после убийства выбросил ее тело возле водоема.

Злоумышленника вскоре задержали. Выяснилось, что раньше мужчина работал с детьми, такого поступка от него никто не ожидал.