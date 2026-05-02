Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com
Новости России

На Кубани мать сделала неожиданное признание на похоронах убитой девочки

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мать 11-летней девочки из поселка Стрелка на Кубани неожиданно на похоронах попросила не проклинать убийцу дочери, пишет «МК».

Проститься с ребенком пришли многие местные жители. Их поразило заявление матери погибшей: она отметила, что не желает зла его семье обвиняемого.

«Она сказала, что внутри пустота. Не хочет ни видеть его глаза, ни слышать его имя, ни знать, как его зовут», — говорится в статье.

Продолжение после рекламы

Мать попросила только одного — покоя для дочери. Она выразила благодарность всем, кто оказал помощь ее семье после случившегося. По словам близких, поддержка жителей поселка помогла женщине справиться с трагедией.

Читайте также: Отец раскрыл деталь, которая позволила убийце похитить его дочь на Кубани

Школьницу искали почти пять дней, ее тело нашли 29 апреля. По предварительной версии, ее задушил и убил 31-летний мужчина из соседнего хутора Белый. Девочка села к нему в машину, в дороге между ними произошел конфликт. Злоумышленник после убийства выбросил ее тело возле водоема.

Злоумышленника вскоре задержали. Выяснилось, что раньше мужчина работал с детьми, такого поступка от него никто не ожидал.

Популярные материалы

Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Погода

Майские качели в Рязанской области: от заморозков до +23°C за неделю

Тепло в течение первых длинных выходных будет приближаться к Рязанской области с запада, но в полной мере регион так и не достигнет.
Новости России

«Это кошмар»: жители Туапсе рассказали о ситуации после четвертой атаки ВСУ

Жители Туапсе рассказали «МК», что в городе сложилась сложная...
Новости России

Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые...
Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.

Темы

Новости России

В Подмосковье пожаловались на работу домашнего интернета по белым спискам

Жительница Щелковского района в Подмосковье пожаловались в беседе в «Газетой.Ru»,...
Новости России

Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые...
Новости России

Криминалист объяснил, почему Асылханов не мог стать жертвой несчастного случая

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе...
Новости России

Генерал Попов раскрыл, что готовят ВСУ для России на Каспийском море

После налетов беспилотников на Урал новая угроза для России...
Новости России

Девять детей стали сиротами после загадочной гибели их отцов в Подмосковье

Трое мужчина погибли при загадочных обстоятельствах в автомобиле возле...
Новости России

«Это кошмар»: жители Туапсе рассказали о ситуации после четвертой атаки ВСУ

Жители Туапсе рассказали «МК», что в городе сложилась сложная...
Новости мира

Ночью после трагедии из Дома профсоюзов в Одессе выносили черные мешки

После трагедии в одесском Доме профсоюзов из здания выносили...
Новости России

Cледователь назвал две новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье