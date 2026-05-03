Умер Алексей Пиманов. Фото: vk.com/1tv
Новости России

Дочь Алексея Пиманова рассказала о тяжёлых переживаниях семьи после его смерти

Анастасия Мериакри
В первые дни после смерти заслуженного артиста России Алексея Пиманова его семья переживала тяжёлые моменты, полные слёз и воспоминаний. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на приёмную дочь телеведущего, журналиста Дарью Пиманову. Она поделилась трогательными воспоминаниями о своём отце, назвав его «светлым рыцарем», который пронёс через всю жизнь честь, доблесть и самоотдачу, вдохновляясь романами Александра Дюма.

По словам Дарьи, жизненные принципы Алексея Пиманова во многом сформировались ещё в детстве. Она отметила, что большое влияние на него оказали романы Александра Дюма, которые он читал в юности.

«Кажется, ещё тогда он решил быть «мушкетёром», и пронёс эту честь, доблесть, стойкость и самоотдачу через всю жизнь», — подчеркнула она.

Эти качества стали основой его личности и профессиональной деятельности, что сделало его не только выдающимся телеведущим, но и человеком, на которого равнялись многие.

Пиманова также призналась, что со временем семья начала ощущать присутствие отца, который, по её словам, теперь «как небо укрывает нас и защищает». Это чувство стало для них источником утешения и силы в трудные времена. Она добавила: «Папа теперь ещё сильнее, чем был, он теперь как небо укрывает нас и защищает, и это навсегда».

Кроме того, Дарья выразила благодарность всем, кто поддерживал их в это трудное время. Она обратила внимание, что на прощание с Алексеем пришли сотни людей, которые приносили слова поддержки и любви. Многие писали слова сочувствия и предлагали свою помощь, что стало для семьи важным знаком того, что Алексей оставил после себя не только наследие, но и множество людей, которые его любили и уважали.

