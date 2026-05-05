Хорошая погода дала старт активной фазе весенне-полевых работ в Касимовском округе. Об этом сообщил в соцсетях глава местной администрации Иван Бахилов.
В понедельник, 4 мая, он посетил два ключевых сельхозпредприятия — АО «ПЗ «Дмитриево» и колхоз им. Ленина.
На базе АО «ПЗ «Дмитриево» осмотрел новый животноводческий комплекс (телятник). Обсудил с руководителями предприятий текущие задачи, вопросы обеспечения кормами и темпы обновления парка техники. Вижу, что люди настроены решительно — план по яровому севу должен быть выполнен качественно и вовремя».
И ещё одна важная информация от Бахилова. В Касимове погода также наладилась, власти оперативно задействовали уборочную технику на улицах города.
Отметим, что чиновник успевает не только работать. 3 мая в рамках фестиваля «Мелодия старого города» он провел авторскую экскурсию по любимым улочкам города.
Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Россия объявила перемирие 8–9 мая в честь 81-й годовщины Победы. Но если Киев попытается атаковать Москву в праздничные дни, ответом станет массированный ракетный удар по центру украинской столицы. Гражданским и дипломатам рекомендовано покинуть город.
Как выяснили журналисты, 64-летний уроженец Астрахани попал под обстрел летом прошлого года во время выполнения боевой задачи. Он служил в штурмовом подразделении. Тело опознали не сразу, похороны прошли позже на родине.