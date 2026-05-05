Хорошая погода дала старт активной фазе весенне-полевых работ в Касимовском округе. Об этом сообщил в соцсетях глава местной администрации Иван Бахилов.

В понедельник, 4 мая, он посетил два ключевых сельхозпредприятия — АО «ПЗ «Дмитриево» и колхоз им. Ленина.

«Вся техника выведена на поля. Аграрии ведут боронование озимых зерновых и многолетних трав, завершают подкормку растений и уже приступили к севу, — написал Бахилов. — В этом году из-за затяжной весны сев поздний, поэтому перед хозяйствами стоит задача провести все работы в максимально сжатые сроки. Потери времени сейчас недопустимы — каждый погожий час работает на будущий урожай.

На базе АО «ПЗ «Дмитриево» осмотрел новый животноводческий комплекс (телятник). Обсудил с руководителями предприятий текущие задачи, вопросы обеспечения кормами и темпы обновления парка техники. Вижу, что люди настроены решительно — план по яровому севу должен быть выполнен качественно и вовремя».

И ещё одна важная информация от Бахилова. В Касимове погода также наладилась, власти оперативно задействовали уборочную технику на улицах города.

«Особое внимание — современному оборудованию: работают машины с щеткой и пылесосом. Лично проверил технику в действии — уборка идет эффективно, дорожное покрытие приводится в порядок», — написал Бахилов.

Отметим, что чиновник успевает не только работать. 3 мая в рамках фестиваля «Мелодия старого города» он провел авторскую экскурсию по любимым улочкам города.