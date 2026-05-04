Касимовская ЦРБ проверяет работников предприятий для профилактики гипертонической болезни и сахарного диабета

Касимовская ЦРБ продолжает программу мониторинга здоровья для работников предприятий для профилактики гипертонической болезни и сахарного диабета. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Программа предусматривает:
регулярный контроль артериального давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы крови;
выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний;
профилактическое консультирование;
коррекцию терапии и оценку дневников самоконтроля.
Для удобства сотрудников медицинское сопровождение организовано на рабочих местах. Программа включает 5 посещений врача-терапевта с периодичностью 1 раз в 2 недели в течение 2 месяцев.
Очередной выезд медицинской бригады Касимовской ЦРБ совместно со студентами Касимовского филиала Рязанского медицинского колледжа состоялся на предприятие «КАСИМОВ-ДРЕВ».
В ходе комплексной диагностики сотрудники получили индивидуальные рекомендации по лечению и профилактике, памятки по коррекции факторов риска, а также дневники самоконтроля артериального давления.
Следующий выезд медицинской бригады запланирован на 13 мая 2026 года.