США выбрали новую тактику давления на Иран — «нарезанную колбасу» 

США меняют тактику в конфликте с Ираном и усиливают контроль над судоходством в Ормузском проливе. Американские военные намерены сопровождать корабли, которые проходят через этот стратегический маршрут. Об этом заявил профессор Чикагского университета Роберт Пейп, его цитирует иранское агентство Tasnim.

Эксперт назвал такой подход «тактикой нарезанной колбасы». Речь идет о постепенном наращивании давления без резких шагов, чтобы не спровоцировать масштабный ответ.

По словам Пейпа, Вашингтон фактически перекладывает инициативу на Тегеран. Теперь именно Ирану предстоит решать, идти ли на прямое столкновение, включая атаки на сопровождаемые суда. При этом остается открытым вопрос, готовы ли нефтяные танкеры рисковать и работать в таких условиях.

Как пояснили авторы материала, «нарезанная колбаса» — это стратегия медленного сдвига «красных линий». Стороны делают небольшие шаги, избегая резкой эскалации, но постепенно меняя баланс сил.

Конфликт между США и Ираном обострился в конце февраля. 28 числа Вашингтон и его союзники начали военную операцию, после чего Тегеран нанес ответные удары. Спустя 40 дней Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие.

Переговоры пока не дали результата. Первый раунд завершился без договоренностей. Второй не состоялся — Иран отказался участвовать, указав на нарушение режима прекращения огня. Позже Трамп продлил паузу в одностороннем порядке.

Добавим, что в конце апреля Тегеран направил Вашингтону обновленные предложения. Уже 3 мая американский лидер сообщил, что ознакомился с ними и не принял условия.