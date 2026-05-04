Фото: whitehouse.gov
Политика

США выбрали новую тактику давления на Иран — «нарезанную колбасу» 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

США меняют тактику в конфликте с Ираном и усиливают контроль над судоходством в Ормузском проливе. Американские военные намерены сопровождать корабли, которые проходят через этот стратегический маршрут. Об этом заявил профессор Чикагского университета Роберт Пейп, его цитирует иранское агентство Tasnim.

Эксперт назвал такой подход «тактикой нарезанной колбасы». Речь идет о постепенном наращивании давления без резких шагов, чтобы не спровоцировать масштабный ответ.

Продолжение после рекламы

По словам Пейпа, Вашингтон фактически перекладывает инициативу на Тегеран. Теперь именно Ирану предстоит решать, идти ли на прямое столкновение, включая атаки на сопровождаемые суда. При этом остается открытым вопрос, готовы ли нефтяные танкеры рисковать и работать в таких условиях.

Как пояснили авторы материала, «нарезанная колбаса» — это стратегия медленного сдвига «красных линий». Стороны делают небольшие шаги, избегая резкой эскалации, но постепенно меняя баланс сил.

Конфликт между США и Ираном обострился в конце февраля. 28 числа Вашингтон и его союзники начали военную операцию, после чего Тегеран нанес ответные удары. Спустя 40 дней Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие.

Переговоры пока не дали результата. Первый раунд завершился без договоренностей. Второй не состоялся — Иран отказался участвовать, указав на нарушение режима прекращения огня. Позже Трамп продлил паузу в одностороннем порядке.

Добавим, что в конце апреля Тегеран направил Вашингтону обновленные предложения. Уже 3 мая американский лидер сообщил, что ознакомился с ними и не принял условия.

Популярные материалы

Новости России

Борщева рассказала о личной жизни трагически погибшей звезды КВН

Артистка команды КВН команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, трагически...
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Новости России

Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые...
Новости России

Психосоматолог объяснила, почему Пиманов и его жена скрывали общую дочь

Решение телеведущего Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной...

Темы

Политика

Военкор Коц объяснил символизм прилёта дрона по «Дому на Мосфильмовской»

Москва-Сити, высотки в Казани, теперь вот «Дом на Мосфильмовской». Такое не спрячешь. Такое обязательно покажут по телевизорам на Западе. Вот он — успех.
Новости Касимова

Касимовская ЦРБ проверяет работников предприятий для профилактики гипертонической болезни и сахарного диабета

Для удобства сотрудников медицинское сопровождение организовано на рабочих местах. Программа включает 5 посещений врача-терапевта с периодичностью 1 раз в 2 недели в течение 2 месяцев.
Новости России

SHOT: беспилотники «Лютый» запустили по Москве из Киева

Расстояние от Киева до Москвы по прямой составляет около 755 километров. 
Акценты

Рязань приняла 12-часовой картинговый марафон MIKS MARATHON SERIES 2026

В марафоне в Рязани приняли участие 49 команд из разных регионов страны. Более 150 пилотов в возрасте от 14 лет сражались на протяжении 12 часов в бескомпромиссном марафоне. Все участники выступали на абсолютно одинаковых картах российского производства MIKS KART Sport (15 л.с.).
Погода

Синоптик Тишковец предупредил о плохой погоде в Москве 9 мая

С шести утра и до полуночи в городе может выпасть до 27 миллиметров дождя — это почти половина месячной нормы. Основной удар стихии придётся на вторую половину дня и вечер.
Культура и события

Рязанцы стали финалистами конкурса песенной поэзии Общества «Знание»

Финалистами Знание.Авторы от Рязанской области стали Зоя Хаярова с произведением «Север» и Мария Шамухина со стихотворением «Полевые россыпи». Их работы были отобраны из более чем 2,5 тыс. заявок  на открытую тему.
Новости России

Генерал-полковник Петров найден мёртвым  Москве — «МК»

Станислав Петров считался одним из основателей войск химической защиты в СССР. С 1959 года он служил в профильных подразделениях, а позже занимал руководящие посты.
Происшествия

Над Рязанской областью вновь сбили БПЛА

По данным ведомства, с 07:00 4 мая в течение двух часов над Россией было уничтожено и перехвачено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье