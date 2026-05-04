Мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с автобусом в Касимове 

Алексей Самохин
Пресс-служба УМВД Рязанской области сообщила подробности ДТП, в котором пострадали два человека.

2 мая, примерно в 11:40, в городе Касимове вблизи дома №15 по улице Карла Либкнехта, по предварительной информации, 39-летний местный житель, управляя мотоциклом «Хонда», совершил столкновение с автобусом «Луидор» под управлением 48-летнего жителя Касимовского района.

В результате происшествия водитель мотоцикла «Хонда», а также его 39-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

