В Рязани врачи спасли 4-летнего ребенка с сильнейшими ожогами

В Рязанской ОДКБ спасли 4-летнего ребенка с сильными ожогами. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Мальчик получил глубокие термические ожоги грудной клетки и руки, площадь составила 15%. В ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой ребенок прошел длительный – более месяца – курс лечения.

«В том числе, мы провели аутодермопластику (пересадку кожи), – говорит заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин. – Результат хороший. Сейчас мальчик на пути к выздоровлению».

По словам Олега Ларькина, ежегодно в отделение поступает много маленьких пациентов с серьезными ожогами. Врачи профессионально делают все необходимое, чтобы сохранить здоровье пострадавшим детям. К примеру, не так давно был доставлен семилетний ребенок с более чем 30% повреждения поверхности тела. После проведения этапной аутодермопластики и заживления ожоговых ран он выписан на амбулаторное лечение.

Маленьким пациентам с подобными травмами требуется специализированное лечение. Недавно в ОДКБ обновили оборудование для оказания специализированной помощи детям с различной степенью ожогов. По инициативе Губернатора Рязанской области Павла Малкова в рамках нацпроекта «Семья» приобретена противоожоговая кровать и другое современное оборудование.