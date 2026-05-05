СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт 30 мая в Рязани

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник СберПрайм Зелёный Марафон в этом году состоится 30 мая. На забег в Рязани уже можно зарегистрироваться. Забег пройдёт при поддержке подписки СберПрайм.

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч участников и мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

В Рязани забег пройдет в «Лесопарке», в Проезде речников. Взрослых участников и подростков ждет дистанция в 4,2 км, а спортсмены до 13 лет смогут принять участие в стартах на 420 метров.

Забег в Рязани будет бесплатным для всех участников. Но все желающие смогут сделать благотворительный взнос и помочь детям при регистрации или на странице акции на платформе СберВместе. По традиции все собранные деньги пойдут в Благотворительный фонд «Вклад в будущее», а Сбер их удвоит.

В этом году СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт в 13-й раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году Зелёный Марафон установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Зелёный Марафон — это не только про спорт, но и про возможность сделать доброе дело вместе. Для нас важно, чтобы каждый участник чувствовал себя частью большой команды, которая меняет жизнь детей к лучшему. Приглашаю всех присоединиться к этому яркому событию, привести свои семьи и вместе поддержать бегунов. Уверена, что наш марафон станет по-настоящему семейным и запоминающимся праздником!»

