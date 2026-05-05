Изображение от stockgiu на Freepik
Общество

В Рязани устранили аварию, оставившую без света два десятка улиц

Алексей Самохин
Сотрудники АО «РГРЭС» устранили аварию, из-за которой вечером 4 мая в Рязани остались без электричества десятки улиц. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. 

В 20:50 в результате повреждения кабельной линии 6кВ произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская, 2 Линия, 4 Линия, 5 Линия, 6 Линия, 7 Линия, 8 Линия, Ленинского Комсомола, Шевченко, Осипенко, Стройкова, Семена Середы, Типанова, Пушкина, Дзержинского, Высоковольтная, Троллейбусный пер., Татарская.

В 22:25 было частично восстановлено электроснабжение потребителей по следующим улицам: Горького, Радищева, Свободы, Есенина, Маяковского, Фрунзе, Введенская.

В 23:40 бригада восстановила электроснабжение потребителей в полном объёме, говорится в сообщении РГРЭС.

