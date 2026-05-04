Валерий Филонов в фильме "По имени Барон" (2001). Фото: www.kino-teatr.ru
Умер Валерий Филонов, актёр из «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы»

Алексей Самохин
Актёра Валерия Филонова не стало во время операции. Ему был 86 лет, сообщает aif.ru

Валерий Филонов скончался 3 мая в больнице, куда его доставила скорая. Во время операции сердце не выдержало — об этом рассказали близкие артиста.

«Он давно болел, а после смерти жены стало совсем плохо. Потом умерла любимая кошка от старости, и Валера остался один», — говорит знакомая актёра. Вызвали неотложку, увезли в реанимацию. Врачи пытались помочь, но в операционной сердце отказало.

Филонову было 86 лет. Родился 27 февраля 1940 года в Ленинграде, там же окончил школу. До кино дошёл поздно — первая роль в 1973-м, играл рабочего в «Цементе».

Зато потом снимался постоянно. За карьеру — больше 60 ролей, но петербуржцы помнят его по своим сериалам. «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила» — там Филонов был как родной. У него такое лицо, что сразу веришь: этот человек мог быть и ментом, и бандитом, и соседом по лестничной площадке.

Играл всех подряд — следаков, уголовников, простых мужиков, которые попали в историю. Тип актёра не из звёздных, но из тех, кого сразу узнаёшь. Сниматься не переставал до самого конца: последний фильм с ним вышел в 2024 году.

