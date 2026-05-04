На 68-м году жизни умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. О смерти музыканта сообщил его коллега, певец, игрок команды КВН Виталий Гасаев.

Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года. В составе «Землян» он выступал с 1986 по 1992 годы. Музыкант жил и работал в Барнауле, где его знали как одного из заметных представителей рок-сцены.

Как уточнили близкие, прощание с артистом пройдет 6 мая. Церемонию проведут по адресу: улица Титова, 9А. Проститься с Жучковым можно будет с 12:30 до 14:00.

Группа «Земляне» получила широкую известность в 1980-х годах и стала одной из самых популярных рок-команд того времени.