Изображение сгенерировано AI
Политика

В Госдуме ответили на слова Зеленского о дронах над парадом

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Россия сможет защитить Красную площадь в День Победы от атак беспилотников. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

По словам парламентария, системы безопасности способны отразить любые попытки удара по центру Москвы. При этом он не исключил ответных действий, если дроны все же направят в сторону столицы. Как пояснил Соболев, возможный запуск беспилотников по Москве приведет к реакции со стороны России. Конкретные детали он не раскрыл.

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», — подчеркнул он.

Продолжение после рекламы

Ранее Владимир Зеленский допустил атаку во время парада 9 мая. Заявление прозвучало на саммите европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, украинские дроны способны долететь до места проведения торжеств в Москве.

Популярные материалы

Новости России

Борщева рассказала о личной жизни трагически погибшей звезды КВН

Артистка команды КВН команды «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, трагически...
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Общество

Пять длинных выходных и 11-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2027 году

Россиян, в том числе и жителей Рязани, ждут 11 выходных дней на Новый год и пять длинных уикендов в 2027-м. Минтруд опубликовал проект календаря с переносами: отдыхать будем в феврале, марте, дважды в мае, июне и ноябре. Антон Котяков рассказал, как правительство объединило праздники, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.
Новости России

Психосоматолог объяснила, почему Пиманов и его жена скрывали общую дочь

Решение телеведущего Алексея Пиманова и его жены Ольги Погодиной...
Новости России

Галустян раскрыл важную деталь о погибшей звезде КВН Рыбалко

Юморист Михаил Галустян рассказал ТАСС, что сделал многие культовые...

Темы

Новости России

Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

На 68-м году жизни умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков. О смерти музыканта сообщил его коллега, певец, игрок команды КВН Виталий Гасаев.
Экология, природа, животные

Участки в Борках освободились от воды

Утром в понедельник, 4 мая, в посёлке Борки в Рязани, из-за снижения уровня воды в Оке,  произошло освобождение от воды приусадебных участков. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС России по Рязанской области. 
Экология, природа, животные

В Дашково-Песочне зафиксировали превышение ПДК диоксида серы

С 27 апреля по 2 мая датчики не показывали превышений. Ситуация изменилась 3 мая: в Дашково-Песочне зафиксировали рост концентрации диоксида серы до 1,37 ПДК.
Новости России

Тело аптекаря в наручниках для секс-игр нашли в Москве — SHOT

Провизор-фармацевт умер от острой сердечной недостаточности. Каких-либо травм или следов побоев на теле не обнаружено. 
Медицина

В Рязани врачи спасли 4-летнего ребенка с сильнейшими ожогами

Мальчик получил глубокие термические ожоги грудной клетки и руки, площадь составила 15%. В ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой ребенок прошел длительный – более месяца – курс лечения.
Новости Касимова

Мотоциклист и пассажирка пострадали в ДТП с автобусом в Касимове 

В результате происшествия водитель мотоцикла «Хонда», а также его 39-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Новости кино и ТВ

Повар из Рязани пришел на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

Удастся ли повару из Рязани пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».
Политика

Военкор Коц объяснил символизм прилёта дрона по «Дому на Мосфильмовской»

Москва-Сити, высотки в Казани, теперь вот «Дом на Мосфильмовской». Такое не спрячешь. Такое обязательно покажут по телевизорам на Западе. Вот он — успех.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье