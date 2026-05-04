В Госдуме ответили на слова Зеленского о дронах над парадом

Россия сможет защитить Красную площадь в День Победы от атак беспилотников. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Соболев, комментируя высказывания Владимира Зеленского.

По словам парламентария, системы безопасности способны отразить любые попытки удара по центру Москвы. При этом он не исключил ответных действий, если дроны все же направят в сторону столицы. Как пояснил Соболев, возможный запуск беспилотников по Москве приведет к реакции со стороны России. Конкретные детали он не раскрыл.

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», — подчеркнул он. Продолжение после рекламы

Ранее Владимир Зеленский допустил атаку во время парада 9 мая. Заявление прозвучало на саммите европейского политического сообщества в Ереване. По его словам, украинские дроны способны долететь до места проведения торжеств в Москве.