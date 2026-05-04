Власти обязали реконструировать очистные сооружения в посёлке Мурмино

В Рязанской области по инициативе прокуратуры предпринимаются меры для восстановления работы очистных сооружений в посёлке Мурмино. Поводом для вмешательства стало обращение местного жителя на личный приём к прокурору области Дмитрию Коданёву.

В ходе проверки выяснилось, что на одной из улиц посёлка длительное время не функционируют очистные сооружения, введённые в эксплуатацию ещё в 1971 году. В результате биологическая очистка сточных вод не проводится, что создаёт угрозу для окружающей среды и здоровья граждан.

Прокуратура Рязанского района внесла представление в администрацию округа с требованием устранить нарушения. Однако реальных мер по решению проблемы принято не было. В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском, обязав местные власти разработать проектно-сметную документацию для реконструкции очистных сооружений.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. В настоящее время исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.