Пожар в Пронском округе: поздний вызов и плохая дорога помешали спасти дом

В воскресенье, 3 мая, около 21:00 в посёлке Восточном Пронского округа произошёл пожар. Загорелся одноэтажный жилой дом на улице Трудовой. В момент происшествия хозяев дома не было, тревогу подняли соседи, когда строение уже было охвачено огнём. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На место незамедлительно выехал пожарный расчёт. Как сообщил начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов, спасти дом не удалось: к моменту прибытия огнеборцев он уже догорал, огонь уничтожил крышу и потолок.

Поздний сигнал о пожаре, значительное расстояние до места происшествия и плохое состояние дороги осложнили работу пожарных. Ликвидация последствий пожара продолжалась до двух часов ночи.

В настоящее время сотрудники «Пожнадзора» выясняют причины возгорания.