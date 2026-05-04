В рязанском Минздраве опровергли слухи о плохом состоянии морга

В социальных сетях появились фотографии, на которых якобы изображены помещения рязанского Бюро судебно-медицинской экспертизы. Министерство здравоохранения Рязанской области заявляет: эти снимки не соответствуют действительности.
Для опровержения распространяемой информации прилагаются фотографии, сделанные сегодня (4 мая) непосредственно в тех помещениях, которые фигурируют в публикациях. На актуальных снимках видно реальное состояние помещений городского морга.
Бюро судебно-медицинской экспертизы призывает доверять только проверенным источникам и официальным комментариям.