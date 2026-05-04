Жирная пища и сигареты: как вредные привычки повлияли на здоровье рязанки

В Рязани в новом Центре диспансеризации, открытом на территории 10-й больницы, было выявлено сразу несколько серьёзных заболеваний у пациентки, которая долгое время не обращалась к врачам.

Женщина, постоянно откладывавшая визиты в поликлинику, решила пройти обследование после появления информации об открытии центра. В ходе диагностики врачи-терапевты обнаружили у неё повышенное артериальное давление, высокий уровень сахара и холестерина в крови. При сборе анамнеза выяснилось, что пациентка злоупотребляет жирной и жареной пищей, курит и не следит за здоровьем сердца.

Благодаря своевременному обращению в Центр диспансеризации, проблемы удалось выявить на ранней стадии. Медики отмечают, что без лечения повышенное давление и холестерин могли бы привести к закупорке сосудов, инсульту или инфаркту.

Пациентка получила подробные рекомендации по коррекции образа жизни и дальнейшему лечению.

