В Рязани проведут обработку парков и кладбищ от клещей

В мае в Рязани запланированы мероприятия по акарицидной обработке — спецобработке территорий от иксодовых клещей. Это важная профилактическая мера, направленная на защиту горожан от инфекций, которые переносят эти насекомые.
Обработке подлежат самые популярные места отдыха и прогулок:
- Центральный парк культуры и отдыха.
- Парк им. Гагарина.
- Парк Морской славы.
- Парк Советско-Польского братства по оружию.
- Комсомольский парк.
- Лесопарк.
- Дендропарк.
- Парк им. Белякова.
- Новопавловская роща.
- Сквер им. Александрова.
- Берёзовая роща.
- Сквер между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.
- Черезовские пруды.
Также будет проведена обработка территорий городских кладбищ: Скорбященское, Новогражданское, Богородское, Богородское-2, Борки, Преображенское, Дягилево, Воскресенское, Новое, Боголюбово, Божатково, Никуличи, Храпово, Голенчино, Недостоево, Канищево, Шереметьево, Мервино, Солотчинское, Лазаревское и Мемориал.
Точная дата проведения обработки будет сообщена дополнительно. Работы начнутся только при наступлении подходящих погодных условий — отсутствии осадков на протяжении не менее недели.