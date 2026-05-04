Фото: администрация Рязани
Общество

В Рязани проведут обработку парков и кладбищ от клещей

Анастасия Мериакри
В мае в Рязани запланированы мероприятия по акарицидной обработке — спецобработке территорий от иксодовых клещей. Это важная профилактическая мера, направленная на защиту горожан от инфекций, которые переносят эти насекомые.

Обработке подлежат самые популярные места отдыха и прогулок:

  • Центральный парк культуры и отдыха.
  • Парк им. Гагарина.
  • Парк Морской славы.
  • Парк Советско-Польского братства по оружию.
  • Комсомольский парк.
  • Лесопарк.
  • Дендропарк.
  • Парк им. Белякова.
  • Новопавловская роща.
  • Сквер им. Александрова.
  • Берёзовая роща.
  • Сквер между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.
  • Черезовские пруды.

Также будет проведена обработка территорий городских кладбищ: Скорбященское, Новогражданское, Богородское, Богородское-2, Борки, Преображенское, Дягилево, Воскресенское, Новое, Боголюбово, Божатково, Никуличи, Храпово, Голенчино, Недостоево, Канищево, Шереметьево, Мервино, Солотчинское, Лазаревское и Мемориал.

Точная дата проведения обработки будет сообщена дополнительно. Работы начнутся только при наступлении подходящих погодных условий — отсутствии осадков на протяжении не менее недели.

