В Рязани проведут обработку парков и кладбищ от клещей

В мае в Рязани запланированы мероприятия по акарицидной обработке — спецобработке территорий от иксодовых клещей. Это важная профилактическая мера, направленная на защиту горожан от инфекций, которые переносят эти насекомые.

Обработке подлежат самые популярные места отдыха и прогулок:

Центральный парк культуры и отдыха.

Парк им. Гагарина.

Парк Морской славы.

Парк Советско-Польского братства по оружию.

Комсомольский парк.

Лесопарк.

Дендропарк.

Парк им. Белякова.

Новопавловская роща.

Сквер им. Александрова.

Берёзовая роща.

Сквер между ул. Советской Армии и ул. Тимуровцев.

Черезовские пруды.

Также будет проведена обработка территорий городских кладбищ: Скорбященское, Новогражданское, Богородское, Богородское-2, Борки, Преображенское, Дягилево, Воскресенское, Новое, Боголюбово, Божатково, Никуличи, Храпово, Голенчино, Недостоево, Канищево, Шереметьево, Мервино, Солотчинское, Лазаревское и Мемориал.

Точная дата проведения обработки будет сообщена дополнительно. Работы начнутся только при наступлении подходящих погодных условий — отсутствии осадков на протяжении не менее недели.