В Рязани уберут часть лавок с улицы Почтовой 

Власти Рязани приняли решение убрать часть лавок с улицы Почтовой. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Ясинский, отвечая на вопросы после своего отчёта.

Жительница улицы, на которой собирается много народу, пожаловалась на неприличное поведение молодёжи и горы мусора, которые остаются после посиделок.

Продолжение после рекламы

Ясинский отметил, что городские службы приступают к уборке с 6 часов утра, но не справляются вовремя с таким количеством мусора. Ясинский, встречавший с поезда коллег из других регионов, прошёлся с ними по городу и ему было стыдно за состояние улицы.

«Будем вынуждены сократить количество лавок и скамеек, чтобы собиралось там в ночное время меньше людей, — сообщил мэр. — Соответственно, происходило меньшее количество распития спиртных напитков. Также с бизнес-сообществом проговорили о режиме работы некоторых учреждений, взяли их на контроль с правоохранительными органами.

Надеемся, в ближайшее время положительные результаты увидим. Если не увидим, то ничего нам не останется, как вместе с правительством Рязанской области выходить на ограничение режима».