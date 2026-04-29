Павел Малков доложил о росте выработки на 61% на 124 рязанских предприятиях

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков подвел итоги заседания регионального штаба проекта «Производительность труда». По его словам, в проекте участвуют 124 предприятия региона, где выработка в среднем увеличилась на 61%, а незавершенное производство и время процессов сократились почти на 40%. Глава региона подчеркнул, что работа постоянно совершенствуется.

«Производительность труда» участвуют 124 предприятия региона. Выработка на них выросла в среднем на 61%, незавершенное производство и время процессов сократились почти на 40%. Работа в этом направлении постоянно совершенствуется. «Продолжим адресную работу с предприятиями, где много сотрудников и при этом низкая производительность. Отдельный акцент – на цифровизации и роботизации. Наводим порядок в госуправлении и социальной сфере: здравоохранении, образовании, соцзащите, культуре и спорте. Убираем лишнюю отчетность и упрощаем процессы. Специалисты должны заниматься людьми и реальными проблемами, а не бессмысленными отчетами. К проекту подключим команду «Народного контроля» «Единой России». Также определим эталонные учреждения в каждой сфере, чтобы было понятно, к какому уровню нужно стремиться», – сказал Павел Малков.

Павел Малков также отметил, что к 2030 году число участников проекта должно вырасти до 160 предприятий базовых несырьевых отраслей и не менее тысячи организаций социальной сферы.