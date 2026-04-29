SHOT: 11-летнюю школьницу на Кубани убил педагог-психолог, работавший с детьми

Человек, который несколько лет водил детей на молебны и театральные представления, задушил ребёнка в машине и выбросил тело у водоёма. 31-летний Александр признался на допросе.

По данным SHOT, последние годы он работал продавцом в салоне связи в Темрюке, продавал телефоны и подключал услуги. Жил в хуторе Белый, был женат — в соцсетях регулярно выкладывал совместные фото с супругой. Увлекался аниме. Судимостей не было.

Продолжение после рекламы

У мужчины — педагогическое образование, квалификация психолога. Несколько лет он был младшим урядником в Союзе казачьей молодёжи Кубани Темрюкского района. Водил детей в храмы, на экскурсии, в театры. Работал именно с той возрастной группой, к которой принадлежала его жертва.

Как он сам объяснил следователям: встретил 11-летнюю Аню в посёлке Стрелка, посадил в машину и повёз в сторону родного хутора Белый. Задушил по дороге, прямо в салоне. Тело выбросил около водоёма.

После этого подозреваемый пытался скрыться — уехал за пределы Темрюкского района. Девочку искали пять дней.

Официальный комментарий Следственного комитета РФ

По версии следствия, фигурант днем 24 апреля текущего года встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка и усадил в свой автомобиль, в котором они направились в сторону хутора Белого Темрюкского района. В ходе движения злоумышленник задушил потерпевшую. Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант переместил тело погибшей за пределы хутора, где скрыл в районе водоема, а затем покинул территорию Темрюкского района.