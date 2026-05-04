Роман Картузов рассказал, какие детали автомобиля чаще всего выходят из строя после зимы

Зима — серьёзное испытание для любого автомобиля. Перепады температур, агрессивные реагенты и скрытые под снегом ямы создают экстремальные условия, в которых элементы подвески изнашиваются в разы быстрее. Генеральный директор российского представительства корейского производителя автокомпонентов CTR Роман Картузов в беседе с «Известиями» рассказал, какие детали весной требуют особого внимания и почему их выход из строя может привести к дорогостоящему ремонту.

Лидер антирейтинга: стойки стабилизатора

Безусловным лидером по частоте замены в российских условиях являются стойки стабилизатора. Их средний ресурс составляет 40–50 тыс. км, однако из-за агрессивной эксплуатации, ударов о края ям и постоянных перепадов температур менять их приходится гораздо чаще.тЗачастую критический износ наступает уже через 20–30 тыс. км пробега.

Второе место: амортизаторы

Зимой амортизаторы работают в условиях сильного холода, а весной — при постоянных скачках температуры через ноль. Это приводит к тому, что резиновые уплотнения теряют эластичность, на них появляются и увеличиваются микротрещины, что в итоге вызывает утечку масла.

Именно весной амортизаторы чаще всего «доживают» до критической точки. Влага и реагенты делают своё дело, а «добивающим» фактором становятся разбитые после зимы дороги.

Эксперт поясняет механику разрушения: при попадании в яму колесо резко уходит вниз, амортизатор разжимается на всю длину, а затем следует мощный удар. Сила такого удара на скорости может исчисляться тоннами, что передаётся на рычаги, стойки и шаровые опоры.

Замыкают тройку: сайлентблоки

Резинометаллические элементы (сайлентблоки) страдают от многократных циклов замораживания и оттаивания. Влага проникает в микротрещины резины, замерзает, расширяется и буквально разрывает деталь изнутри. За зиму таких циклов — десятки. В результате небольшой надрыв превращается в сквозное разрушение.

С наступлением оттепели талая вода с реагентами попадает внутрь повреждённого сайлентблока, что многократно ускоряет процесс деформации.

Чтобы избежать серьёзных поломок и обеспечить безопасность, Роман Картузов советует с приходом весны проводить не точечную замену «застучавшей» детали, а комплексную диагностику всей подвески. Вовремя заменённая деталь — это залог не только комфортной езды, но и способ избежать многократно более дорогого ремонта в будущем.