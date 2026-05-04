Виновный в драке с подростком в Рязанской области выплатит 100 тысяч рублей компенсации

В р. п. Сараи Рязанской области завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетней (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Установлено, что в апреле 2025 года между подростками произошла драка, в результате которой девушка получила травмы, квалифицированные как вред здоровью средней тяжести.

Прокурор, защищая интересы несовершеннолетней потерпевшей, подал в суд иск о компенсации морального вреда, нанесенного преступлением, руководствуясь статьей 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, и с ответчика была взыскана компенсация морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.