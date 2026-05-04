В Рязани появилась «Аллея российского театрального общества»

30 апреля Рязанское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ) дало старт новой доброй традиции — в сквере у Рязанского театра кукол была заложена «Аллея российского театрального общества». В рамках акции участники высадили молодые липы, символизирующие рост и развитие театрального искусства в регионе.

В создании аллеи приняли участие артисты и сотрудники ведущих театральных коллективов города: Рязанского театра кукол, Театра юного зрителя, Музыкального театра, Театра драмы, а также проектов «СовремДрама», «ШАНС» и «Сценическая мастерская Урсулы Макаровой». Среди участников были как признанные мастера сцены, так и молодёжь, а также ветераны театрального искусства.

Продолжение после рекламы

Проект «Аллея российского театрального общества» — это всероссийская инициатива, приуроченная к юбилею Союза театральных деятелей РФ. Подобные аллеи уже украшают скверы и парки Симферополя, Тулы, Элисты, Орла, Мелитополя и Назрани. Теперь и Рязань присоединилась к этому культурному движению, объединяющему театральные сообщества страны.