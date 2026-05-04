Женщина незаконно получила 80 000 рублей: в Рязани расследуют мошенничество с соцвыплатами

В Рязанской области сотрудники полиции привлекли к уголовной ответственности местную жительницу за мошенничество при получении социальных выплат, предназначенных для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В ходе проверки сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» выяснили, что 48-летняя женщина вместе с несовершеннолетним сыном в сентябре 2015 года фиктивно зарегистрировалась в одном из населённых пунктов Путятинского района, который входит в зону с льготным социально-экономическим статусом. При этом фактически семья постоянно проживала в Рязани. За это время злоумышленница незаконно получила из Социального фонда России выплаты на сумму около 80 тысяч рублей.

Полиция установила местонахождение гражданки. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей, ограничения или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста до четырёх месяцев.