Общество

Познакомились в страшное время и стали счастливы: рязанские молодожёны рассказали свою историю

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Пары, которые официально регистрируют свои отношения в рязанском загсе, продолжают рассказывать свои истории. Очередной историей любви, главными героями стали рязанцы Максим и Олеся, поделилась руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Молодые люди познакомились в 2020-м. Это был первый год пандемии COVID-19, страшное время. Но для ребят оно стало судьбоносным. Из города их отправили в деревню, где они встретились.

Продолжение после рекламы

В 2025 году на отдыхе в Абхазии Максим сделал Олесе предложение:

— Только представьте! Море… Закат…»Ты Выйдешь за меня?»..Олеся за день до этого серьёзно отравилась, чувствовала себя не очень хорошо. Но ответила уверенно: «Да!», — говорится в сообщении.

Как пишет Сорокина, у молодожёнов на будущее традиционные планы — построить дом, посадить дерево, родить детей.

— Но традициях — общеизвестно — наша сила! Пусть всё будет, как загадали Максим и Олеся!

Популярные материалы

Интересное

Интересное

Перед смертью телеведущий Алексей Пиманов оставил пророчество о будущем России

Что предсказал Пиманов перед смертью? Он говорил о силе России, о своей науке и авиации, о простых парнях, которые станут новой элитой.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье