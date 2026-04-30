Познакомились в страшное время и стали счастливы: рязанские молодожёны рассказали свою историю

Пары, которые официально регистрируют свои отношения в рязанском загсе, продолжают рассказывать свои истории. Очередной историей любви, главными героями стали рязанцы Максим и Олеся, поделилась руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Молодые люди познакомились в 2020-м. Это был первый год пандемии COVID-19, страшное время. Но для ребят оно стало судьбоносным. Из города их отправили в деревню, где они встретились.

В 2025 году на отдыхе в Абхазии Максим сделал Олесе предложение:

— Только представьте! Море… Закат…»Ты Выйдешь за меня?»..Олеся за день до этого серьёзно отравилась, чувствовала себя не очень хорошо. Но ответила уверенно: «Да!», — говорится в сообщении.

Как пишет Сорокина, у молодожёнов на будущее традиционные планы — построить дом, посадить дерево, родить детей.