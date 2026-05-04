Транспорт и дороги

В России вновь изменят правила сдачи экзаменов на водительские права

Алексей Самохин
Правительство РФ утвердило изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Часть нововведений начнет действовать с марта следующего года, сообщает РИА Новости

Практический экзамен теперь назначат быстрее. Сдать его нужно не позднее чем через 60 дней после теории. Раньше на это давали до полугода.

Если кандидат не уложится в шесть месяцев, теорию придется сдавать заново. Повторное испытание назначат максимум через 30 дней после окончания срока. При этом даты обоих экзаменов разрешили переносить — достаточно подать заявление в подразделение ГАИ.

Правила ужесточили и во время самой сдачи. Экзамен сразу прекратят, если кандидат воспользуется телефоном, камерой, диктофоном или другими устройствами для передачи информации. Под запрет попали и любые справочные материалы.

Такие нарушения обнулят результат даже после завершения испытания. Повторно прийти на экзамен в этом случае можно будет только через год.

Изменения коснулись и подачи документов. С 1 марта 2027 года при оформлении заявления через «Госуслуги» не потребуется приносить медицинскую справку, если данные уже есть в единой системе здравоохранения.

Но есть нюанс. Если срок действия справки закончится между подачей заявления и выдачей прав, процедуру приостановят. Возобновить ее можно после появления актуального медзаключения в электронном реестре — без повторного визита с бумажным документом.

