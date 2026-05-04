Академик Кондратьев раскрыл, откуда запускали дроны на Московскую область

Ночью 3 мая российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, в небе над регионами уничтожили 334 аппарата.

Часть целей направлялась в сторону Московской области. О возможных точках запуска рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. Как пояснил специалист, беспилотники могли стартовать с территорий Черниговской или Сумской областей. Он также не исключил вариант запуска с территории Латвии.

Продолжение после рекламы

Эксперт отметил: направление через страны Евросоюза выглядит более выгодным для противника. Российские средства контроля сосредоточены на восточном направлении, где фиксируют возможные старты со стороны Украины и оперативно реагируют.

По его словам, при обнаружении площадок на украинской территории удары наносятся по ним сразу. Речь идет не только о местах запуска, но и о производственных мощностях. Именно поэтому, как считает Кондратьев, производство беспилотников частично перенесли в Европу. В частности, аппараты типа «Лютый», по его данным, собирают в Польше.

Та же логика распространяется и на точки старта. Их, по оценке эксперта, также начали переносить на территорию стран Евросоюза, чтобы снизить риски быстрого обнаружения и удара.

Напомним, что в ночь на 4 мая над Россией было уничтожено 117 украинских беспилотников. В том числе в Рязанской области.