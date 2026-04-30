Заслуженный военный лётчик РФ генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «МК» сообщил об ограничениях современных систем противовоздушной обороны при обнаружении низколетящих дронов. По его словам, стандартные комплексы зачастую не видят цели, следующие к отдалённым регионам, включая Урал, на сверхмалых высотах.

Как отметил эксперт, большинство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) сталкивается с трудностями при фиксации воздушных объектов на предельно малых высотах. Эффективная дальность обнаружения таких целей составляет всего 15–20 километров от расположения комплекса.

На малых высотах работе радиолокационных систем мешают естественные и искусственные преграды: возвышенности, лесные массивы, здания и другие высотные сооружения. Это создаёт «слепые зоны», в которых обнаружение аппаратов становится невозможным.

«На тех высотах, на которых наши системы ПВО видят эту мелюзгу, их легко спутать, например, с птицами или с атмосферными явлениями», — подчеркнул Владимир Попов.

Генерал-майор авиации указал на необходимость внедрения новых подходов к защите воздушного пространства. Существующая система, полагающаяся преимущественно на радиолокацию, требует дополнения иными методами мониторинга.

В качестве эффективных мер эксперт предложил использовать:

системы обнаружения, основанные на акустических сигналах;

привязные аэростаты, оснащённые средствами постоянного визуального и технического наблюдения.

Для Рязанской области, как и для других регионов в глубине страны, вопрос защиты критической инфраструктуры от БПЛА остаётся приоритетным. Модернизация систем предупреждения позволит своевременно реагировать на угрозы, которые «пропускают» классические радары из-за особенностей рельефа или городской застройки.