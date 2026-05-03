Изображение сгенерировано нейросетью
Сын Вольфа Мессинга рассказал о новом пророчестве отца о судьбе России

Алексей Самохин
Предсказания Вольфа Мессинга — фигуры загадочной и противоречивой — до сих пор будоражат умы. Кто-то считает его величайшим ясновидящим XX века, кто-то — талантливым иллюзионистом. Но его внебрачный сын Дмитрий убеждён: отец продолжает предсказывать будущее, только теперь из загробного мира.

В беседе с корреспондентами «МК» Дмитрий рассказал о недавнем видении, которое его встревожило больше обычного.

— Сижу ночью на кухне, пью чай. Батя заходит в тёмной одежде — рубаха чёрная, — вспоминает мужчина. — Раньше всегда в светлом приходил. А тут чёрное. Говорит: «Грядут большие перемены у всего человечества — переломный момент наступит и в России. После него пойдёт всё хорошо, в лучшую сторону». И пропал.

Дмитрий подчёркивает: отец в его снах никогда не уходит — просто исчезает. Никакой спины, никаких прощаний.

В последнее время покойный Мессинг стал разговорчивее. Если раньше молча являлся и молча исчезал, то теперь передаёт конкретные послания.

К визитам с того света Дмитрий давно привык. Каждое утро просыпается с мыслью: «Живой, здоровый — уже хорошо». По его словам, 90 процентов увиденного во снах потом сбывается. Но поддержкой это не считает.

— Батя не помогает — испытания посылает, чтобы урок был. Периодически ругает, нотации читает. Я прислушиваюсь, но делаю всё равно по-своему. Вот в чём засада.

Когда именно сбудется предсказание о переломном моменте, Дмитрий точно сказать не может. Но думает, что скоро — может, к Новому году.

— Сны сбываются по-разному. Бывает, что батя приснится — и на следующий день всё так и происходит. Бывает через какое-то время. Переломный момент, думаю, случится скоро. Он ещё приснится и расскажет подробнее — обязательно расскажет.

Дмитрий недавно ездил в Гродно, на родину Мессинга, общался с теми, кто застал экстрасенса живым. Вокруг имени отца много мифов и небылиц, но одно сын понял точно:

— Очень порядочный был человек. Людей любил, хотя и боялся их. Потому что видел изнутри — каждого насквозь.

