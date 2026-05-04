Открыт набор в сборную Рязанской области по стендовой стрельбе среди лиц с ПОДА

В Рязанской области начат набор в сборную команду региона по стендовой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Требования к кандидатам: наличие инвалидности и гладкоствольного длинноствольного оружия (охотничьего ружья с одним, либо двумя стволами).
Ознакомительная тренировка проводится на базе стрелково-охотничьего стенда Военно-охотничьего общества у посёлка «Снегири».
Контактные лица: Максим Юрьевич: тел. +79162635030;
Евгений Валентинович +79106434477.