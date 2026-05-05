В Рязани троллейбус «Адмирал» наехал на женщину-водителя

В Рязани троллейбус наехал на женщину-водителя. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

5 мая, примерно в 07:05 в Рязани вблизи дома № 25 по улице Фирсова, по предварительной информации, троллейбус марки «Адмирал», совершил самопроизвольное скатывание, в результате чего произошел наезд на водителя данного троллейбуса.

В результате ДТП 54-летняя женщина с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.