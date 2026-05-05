Российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Сумской области. В ход пошли беспилотники «Герань» и управляемые авиабомбы. Об этом рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

По его словам, регион остаётся зоной активных боевых действий. Здесь формируют так называемую санитарную полосу вдоль границы, чтобы снизить угрозу для российских территорий. Параллельно удары решают ещё одну задачу — отвлекают силы противника от других направлений.

Основной упор сделали на инфраструктуру. Под огонь попали логистические узлы, склады боеприпасов и топлива, а также дороги и транспорт, через которые перебрасывают технику и личный состав. Отдельно били по пунктам управления и системам связи.

Эксперт отметил и удары по «элитным» подразделениям. В районе Сум мог оказаться под атакой пункт размещения Art Division — структуры, связанной со спецподразделением ГУР Минобороны Украины. Это подразделение перебросили в регион незадолго до ударов. По словам Джерелиевского, такие террористические формирования находятся под постоянным наблюдением разведки. Целеуказания по ним выдают в приоритетном порядке.

Кроме того, удары пришлись по системам ПВО и пусковым установкам реактивных систем залпового огня. Не исключено, что затронули и ракетные комплексы.

Эксперт напомнил: ещё недавно Сумская область служила площадкой для запуска беспилотников по российской территории. Сейчас, по его оценке, делать это стало заметно сложнее из-за регулярных атак.

Отдельное внимание уделили Шосткинскому району. Там находится крупное химическое производство, которое может использоваться для выпуска взрывчатых веществ и других военных материалов. Этот объект рассматривают как важную цель.

Также в районе фиксировали присутствие иностранных наёмников. Оттуда, по словам эксперта, координировались диверсионные действия.

Косвенным признаком эффективности ударов он назвал активность санитарной авиации. Автор статьи называет такие борта «летающими моргами». После атак в Харьковской и Сумской областях в польский Жешув регулярно прибывают самолёты для эвакуации раненых и погибших, в том числе, вероятно, высокопоставленных лиц стран НАТО.