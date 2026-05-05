Новости России

Военкор Коц объяснил, что произошло в Чебоксарах

Алексей Самохин
В ночь на 5 мая Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара — рой БПЛА + крылатая ракета. Беспилотники тут работают скорее не как ударное средство, а как расходник для перегрузки нашей ПВО, пишет в своём канале военкор Александр Коц. 

И всё это — на удалении порядка 1100 км от ЛБС (по прямой от Чебоксар до ближайших участков линии боевого соприкосновения в Харьковской/Сумской зоне). 

Хронология ночи от Коца:

▪️  00:25 — режим «Ракетная опасность» вводится сначала в Татарстане, затем накрывает Чувашию и весь ПФО.

 ▪️  01:30 — основная волна над Чебоксарами. Гул «мопедов», серия хлопков, работа ПВО в небе — горожане наблюдали характерные вспышки.

 ▪️  Обломки одного из аппаратов падают на торговый центр в южной части города — выбито остекление, разбит фасад, один пострадавший.

 ▪️  Около 07:00 — вторая волна, утренний доклад с инверсионными следами зенитных ракет.

 ▪️  Параллельно — закрытие 15 аэропортов по стране. Масштаб операции — беспрецедентный для региона за тысячу с лишним километров от фронта.

Что прилетело

В сети обсуждают возможный удар по промышленному предприятию ракетой FP-5 «Фламинго» — той самой украинской крылатой ракеты с заявленной дальностью свыше 3000 км и БЧ около тонны. Неизвестно, сколько их было, возможно, что-то перехватили, но одна, похоже, долетела. Но тактика явно просматривается.

1. Первый эшелон — пачка ударных и ложных БПЛА, идущих с нескольких направлений. Их задача — поднять ПВО, заставить расчёты израсходовать ракеты, замаскировать главную цель в общем потоке отметок.

2. «Высушивание» — пока зенитчики работают по «мопедам», крылатая ракета на низкой высоте идёт по своему маршруту.

3.  Финал — прорыв одиночного носителя с тяжёлой БЧ к стратегическому объекту.

«Собственно, если бы не ракета, то можно было бы констатировать, что с этой атакой ПВО справилась удовлетворительно, — пишет Коц. — Тем более, мы не знаем деталей по количеству ракет. Но основная масса дронов все-таки сбивается. Киев с европейцами придумали, как обойти деликатный момент с поставкой натовской дальнобойки. Надо просто организовать крупно-узловую сборку на территории Украины. И ракет со временем будет больше. К этому надо готовиться».

