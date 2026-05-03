Новости России

В Туапсе видели живой девочку, пропавшую после атаки ВСУ

Никита Рязанцев
Волонтеры могли видеть живой девочку, которая пропала после атаки украинских беспилотников на Туапсе, пишет Baza.

Школьницу ищут уже две недели. Несколько дней ее искали под завалами и сначала объявили погибшей, но тело так и не нашли. Родители считают, что их дочь получила контузию и могла убежать в лес в поисках укрытия. От стресса она, предположительно, потеряла память.

«Спустя две недели поисков один из волонтеров сообщил, что видел девочку в лесу живой, но она оттолкнула его и убежала», — указано в посте.

Поисковая операция продолжается, волонтеры каждый день фиксируют перемещение фигуры, похожей на ребенка, на тепловизорах, но найти ее пока не получается.

Власти ранее пояснили: комната, где находился ребенок, полностью выгорела и разрушена, поэтому ее признали погибшей на основании показаний матери и характера повреждений дома.

