Стала известна причина ЧП с катером, перевернувшимся на Москве-реке

Прогулочный катер, перевернувшийся на Москве-реке в Красногорске, был перегружен, сообщил телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в воскресенье. Катер врезался в другую лодку, в итоге все пассажиры оказались в воде. Двое детей попали в больницу с переохлаждением, им два и четыре года.

«На борту было шесть взрослых и семь детей, а рассчитана лодка на девять человек», — говорится в сообщении.

По информации SHOT , людей спасло то, что все были в жилетах. Очевидцы вызвали на место спасателей, всех тонувших удалось поднять из воды.

Московская транспортная прокуратура начала проверку.