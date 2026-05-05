Москвич на «Киа» врезался в «Вольво» на трассе в Рязанской области, пострадала пассажирка

На трассе в Михайловском районе Рязанской области произошла серьёзная авария. Два автомобиля столкнулись днём 4 мая. Пострадала женщина.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, инцидент случился около 15:17 на 9-м километре дороги от М-6 «Каспий» в направлении Заболотья. По предварительным данным, 60-летний москвич за рулём «Киа» не справился с управлением и врезался в «Вольво». За рулём второго автомобиля находился 40-летний житель района.

В салоне «Киа» в момент аварии находилась 59-летняя пассажирка. Женщина получила травмы. Её доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Инспекторы устанавливают все обстоятельства аварии.