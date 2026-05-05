В Рязани отключили электричество на 17 улицах 

Во вторник, 5 мая, в Рязани произошло отключение электричества на 17-ти улицах. Об этом сообщает «РГРЭС».
В 10:55 в результате технологического нарушения произошло отключение электроэнергии потребителей по следующим улицам: Крупской, Великанова, Юбилейная, Вишневая, Западная, Ветеринарная, Коломенский 3-й проезд, Сельскохозяйственная, Сельскохозяйственный пер., Народный Бульвар, Тракторный 1-й проезд, Тракторный 2-й проезд, Тракторный 3-й проезд, Костычева, Новаторов, Зафабричная, Птицеводов.
Бригада осуществляет локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей.